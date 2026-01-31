sabato 31 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, addio a Giovanna Petti Balbi, esperta medioevalista
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, addio a Giovanna Petti Balbi, esperta medioevalista

Redazione Liguria
0

Genova – «Giovanna Petti Balbi è stata una “maestra di metodo”, anche per chi – come me – di Medioevo non si è mai occupato professionalmente. Ma il metodo, nella ricerca, è tutto: è ciò che conferisce solidità, concretezza, credibilità e prospettiva alle nostre ipotesi. La professoressa Petti Balbi ha rappresentato questo per la Genova Medievale: uno sguardo, profondo, attraverso le fonti documentarie dell’Archivio di Stato, a restituire vita e voce a una civiltà lontana, eppur così presente ancora oggi nei luoghi fisici e nei documenti della nostra città».
Così l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, sulla scomparsa della professoressa Giovanna Petti Balbi, una delle più autorevoli rappresentanti della medievistica italiana e, fino al 2007, docente di storia medievale presso l’Università degli Studi di Genova.
Montanari ha aggiunto: «Diceva Aby Warburg, straordinaria figura di “antropologo dell’arte” a cavallo tra Otto e Novecento: “In centinaia di documenti letti e in migliaia di documenti non letti sopravvivono ancora in archivio anche le voci dei defunti, e la pietà dello storico ha il potere di riconferire timbro alle voci inudibili. A una condizione: se non sdegna la fatica di ricostruire la naturale unità tra parola e immagine”. È quello che Giovanna Petti Balbi ha fatto: ricucire fili strappati e conferirci la vivida presenza di personaggi straordinari come Simone Boccanegra, Tomaso Campofregoso o Giorgio Stella. E, attraverso le loro voci, la Storia di Genova».
«Ai familiari e agli amici della professoressa Petti Balbi – conclude Montanari – il cordoglio mio personale, quello della sindaca Salis, della giunta, del presidente del Consiglio comunale Claudio Villa e di tutto il Comune di Genova».

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
presidio no referendum genova

Genova, presidio per il No al Referendum davanti a Palazzo di...

Cronaca
carcere cella sbarre

Genova, polizia ferma autore di diversi furti

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, rissa in discoteca, 4 denunciati

Cronaca
Baia del Silenzio, Sestri Levante

Sestri Levante, caccia ai furbetti della tassa di soggiorno, al setaccio...

Cronaca