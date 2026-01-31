Genova, copertura dei campi padel alla Marina, residenti: perché sono ancora lì?

Genova – Sono passati tre mesi dall’ordine di abbattimento della copertura contestata alla Marina Park ma nulla è cambiato. A denunciarlo comitati e associazioni che la scorsa estate avevano segnalato la “nascita” inattesa e rapidissima, di una copertura in teli bianchi dei campi da padel presenti sull’area della Marina, accanto a corso Quadrio e che avevano ottenuto, nel novembre 2025, l’ordinanza del Comune per l’abbattimento della struttura perchè “difforme dai progetti presentati”.

Quella che era apparsa una vittoria, però, ad oggi, a tre mesi di distanza dall’ordine del Comune, appare come una “beffa” perchè nulla è cambiato e nessuno sa perché la struttura abusiva non sia stata rimossa.

“In una zona dove si deve chiedere il permesso anche per cambiare i vasi sui terrazzi – commentano amaramente i residenti – abbiamo visto sorgere una struttura metallica e poi una copertura in teloni bianchi che è un pugno in faccia per il panorama. L’antica marina, con i suoi muraglioni in pietra appena ristrutturata, sembrano violentati da un capannone sorto di notte e che risulta essere abusivo. Cosa aspetta il Comune a far rispettare le regole?”.

La vittoria dell’ordine di abbattimento si è pian piano raffreddata e l’entusiasmo per una presa di posizione decisa del Comune ha lasciato spazio alla delusione.

“Ci aspettavamo un intervento urgente – spiegano comitati e associazioni – ma non è avvenuto nulla. La copertura è ancora lì e, ancora una volta, come nella vicina Rotonda di Carignano, chi viola le regole e distrugge il panorama storico viene premiato invece che sanzionato e combattuto”.