Genova, maxi rissa sul bus in centro: un ferito all’ospedale

Genova – Attimi di violenza e di paura si sono vissuti all’alba a bordo di un autobus della linea 20 che si trovava all’altezza di piazza De Ferrari.

A bordo è scoppiata una violenta rissa, con un gruppo di una decina di giovani che ne ha aggrediti e malmenati altri tre.

Due di loro hanno riportato soltanto ferite lievi e hanno rifiutato il trasporto all’ospedale, mentre un terzo, colpito con violenza con calci e pugni, è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, i malviventi si erano già dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per rintracciare i responsabili dell’accaduto. Sono ancora ignoti i motivi dell’aggressione.

