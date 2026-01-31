Genova, polizia ferma autore di diversi furti

Genova – Nello scorso mese di dicembre aveva spaccato la vetrina di un negozio di Marassi, in piazza Morosini, per poi fuggire con il fondo cassa ma ora è sospettato di essere l’autore di diversi altri furti

La Polizia di Stato di Genova ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso di Tribunale Ordinario di Genova nei confronti di un 45enne di fuori provincia.

Il provvedimento è scaturito a seguito di indagini seguite al primo arresto per la “spaccata” ai danni di un negozio, a Marassi.

Le indagini accurate della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova hanno permesso di identificarlo anche come presunto responsabile di altri furti di effetti personali di privati cittadini e apparecchiature elettroniche di proprietà del Comune di Genova, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e ad offendere.