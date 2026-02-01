Albenga, grave incidente nella notte sulla statale Aurelia

Albenga (Savona) – Grave incidente stradale, nella notte, sulla via Aurelia tra Albenga e Alassio dove due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare con un violentissimo impatto.

Questa mattina poco dopo le 4:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti sulla via Aurelia, nel tratto tra Albenga e Alassio, all’altezza della discoteca Le Vele, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

I vigili del fuoco sono accorsi sul luogo insieme alle ambulanze del 118 e hanno estratto alcune persone dalle lamiere contorte affidandole alle cure dei sanitari ed hanno provveduto alla messa in sicurezza della scena.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, Carabinieri e Polizia Stradale.

Strada chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

(foto dei Vigili del Fuoco di Savona)