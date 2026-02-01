domenica 1 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaAlbenga, grave incidente nella notte sulla statale Aurelia
Notizie LiguriaSavonaCronacaNotizie in evidenza

Albenga, grave incidente nella notte sulla statale Aurelia

Redazione Liguria
0

incidente albenga 1 feb 2026Albenga (Savona) – Grave incidente stradale, nella notte, sulla via Aurelia tra Albenga e Alassio dove due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare con un violentissimo impatto.
Questa mattina poco dopo le 4:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti sulla via Aurelia, nel tratto tra Albenga e Alassio, all’altezza della discoteca Le Vele, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
I vigili del fuoco sono accorsi sul luogo insieme alle ambulanze del 118 e hanno estratto alcune persone dalle lamiere contorte affidandole alle cure dei sanitari ed hanno provveduto alla messa in sicurezza della scena.
Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, Carabinieri e Polizia Stradale.
Strada chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.
(foto dei Vigili del Fuoco di Savona)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Mura della Malapaga Genova ringhiera

Genova, dubbi sulle ringhiere sulle Mura della Malapaga

Cronaca
Fiera Sant'Agata Genova San Fruttuoso

Fiera di Sant’Agata a Genova scattano divieti e modifiche del traffico

Cronaca
meteo liguria domenica 1 febbraio 2026

Meteo Liguria, ancora tempo variabile, domani peggioramento

Cronaca
marina park padel

Genova, copertura dei campi padel alla Marina, residenti: perché sono ancora...

Cronaca