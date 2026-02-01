Genova, dubbi sulle ringhiere sulle Mura della Malapaga

Genova – Perplessità e proteste per la realizzazione di una ringhiera di protezione “ingombrante” sulle antiche Mura del Malapaga, nel quartiere del Molo.

Fa discutere l’intervento in fase di realizzazione in una delle zone più caratteristiche e storiche del cuore della città di Genova e sulla pagina social di “Genova contro il degrado” è stata lanciata una richiesta di “spiegazioni” al Comune e alla Soprintendenza che dovrebbe vigilare sulla conservazione dei Beni Culturali e Paesaggistici.

Le perplessità riguardano le dimensioni della ringhiera e l’uso di materiali molto “impattanti” rispetto alla preziosità dei manufatti originali e storici, risalenti alla fine del XIII secolo.

“Per installare i bracci di sostegno sono state “bucate” le pietre originali – denunciano i residenti – e le strutture appaiono a molti osservatori “troppo impattanti” per dimensione e colore. C’è qualcuno che sorveglia i lavori o siamo all’ennesima “bruttura autorizzata”? Qualcuno può dare una risposta ufficiale e metterci la faccia?”.

La necessità di rendere sicuri i camminamenti delle antiche mura potrebbe essere una prescrizione normativa, anche per mettere al riparo da gravi incidenti ma dovrebbe tenere in considerazione anche – e soprattutto – la conservazione dei luoghi e la preservazione dell’effetto paesaggistico che non può essere stravolto.