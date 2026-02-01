domenica 1 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, dubbi sulle ringhiere sulle Mura della Malapaga
GenovaCronacaQuartieriCentro Storico

Genova, dubbi sulle ringhiere sulle Mura della Malapaga

Redazione Liguria
0

Mura della Malapaga Genova ringhieraGenova – Perplessità e proteste per la realizzazione di una ringhiera di protezione “ingombrante” sulle antiche Mura del Malapaga, nel quartiere del Molo.
Fa discutere l’intervento in fase di realizzazione in una delle zone più caratteristiche e storiche del cuore della città di Genova e sulla pagina social di “Genova contro il degrado” è stata lanciata una richiesta di “spiegazioni” al Comune e alla Soprintendenza che dovrebbe vigilare sulla conservazione dei Beni Culturali e Paesaggistici.
Le perplessità riguardano le dimensioni della ringhiera e l’uso di materiali molto “impattanti” rispetto alla preziosità dei manufatti originali e storici, risalenti alla fine del XIII secolo.
“Per installare i bracci di sostegno sono state “bucate” le pietre originali – denunciano i residenti – e le strutture appaiono a molti osservatori “troppo impattanti” per dimensione e colore. C’è qualcuno che sorveglia i lavori o siamo all’ennesima “bruttura autorizzata”? Qualcuno può dare una risposta ufficiale e metterci la faccia?”.
La necessità di rendere sicuri i camminamenti delle antiche mura potrebbe essere una prescrizione normativa, anche per mettere al riparo da gravi incidenti ma dovrebbe tenere in considerazione anche – e soprattutto – la conservazione dei luoghi e la preservazione dell’effetto paesaggistico che non può essere stravolto.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
incidente albenga 1 feb 2026

Albenga, grave incidente sull’Aurelia

Cronaca
Fiera Sant'Agata Genova San Fruttuoso

Fiera di Sant’Agata a Genova scattano divieti e modifiche del traffico

Cronaca
meteo liguria domenica 1 febbraio 2026

Meteo Liguria, ancora tempo variabile, domani peggioramento

Cronaca
marina park padel

Genova, copertura dei campi padel alla Marina, residenti: perché sono ancora...

Cronaca