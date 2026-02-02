lunedì 2 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCampo Ligure, brucia il tetto di una casa, arrivano i vigili del...
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Campo Ligure, brucia il tetto di una casa, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeCampo Ligure (Genova) – Sono proseguite tutta la notte le operazioni di bonifica del terribile incendio che ieri pomeriggio ha distrutto il tetto di un edificio in via Valle Langassino.
I pompieri hanno spento le fiamme mettendo in salvo la persona che abitava la casa, un anziano pensionato.
Il rogo ha interessato il tetto dell’abitazione ed il piano sottostante ed ha causato danni ingenti e reso inagibile la casa.
Per questo motivo il Comune di Campo Ligure ha trovato una sistemazione temporanea per la persona, in attesa di verifiche ulteriori sulle condizioni della casa.
In corso le verifiche per accertare l’origine dell’incendio. Sotto la lente di ingrandimento la canna fumaria che è spesso responsabile di questo tipo di disastri.
Si possono infatti verificare accumuli di sostanze incombuste nelle condotte che, se non rimosse con una attenta manutenzione, possono incendiarsi per le alte temperature, arrivando a far bruciare il legno e i materiali con cui sono a contatto sino ad innescare le fiamme alle travi in legno.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
neve strada spazzaneve

Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per Neve in serata nell’entroterra

Cronaca
meteo Liguria lunedì 2 febbraio 2026

Meteo Liguria, torna il maltempo con pioggia e neve sui rilievi

Cronaca
monopattino incidente corso italia

Genova, grave incidente in corso Italia, scontro tra monopattino e auto

Cronaca
quarto protesta supermercato basko genova

Quarto, flash-mob contro il supermercato Basko, proteste per il traffico

Cronaca