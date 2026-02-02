Campo Ligure, brucia il tetto di una casa, arrivano i vigili del fuoco

Campo Ligure (Genova) – Sono proseguite tutta la notte le operazioni di bonifica del terribile incendio che ieri pomeriggio ha distrutto il tetto di un edificio in via Valle Langassino.

I pompieri hanno spento le fiamme mettendo in salvo la persona che abitava la casa, un anziano pensionato.

Il rogo ha interessato il tetto dell’abitazione ed il piano sottostante ed ha causato danni ingenti e reso inagibile la casa.

Per questo motivo il Comune di Campo Ligure ha trovato una sistemazione temporanea per la persona, in attesa di verifiche ulteriori sulle condizioni della casa.

In corso le verifiche per accertare l’origine dell’incendio. Sotto la lente di ingrandimento la canna fumaria che è spesso responsabile di questo tipo di disastri.

Si possono infatti verificare accumuli di sostanze incombuste nelle condotte che, se non rimosse con una attenta manutenzione, possono incendiarsi per le alte temperature, arrivando a far bruciare il legno e i materiali con cui sono a contatto sino ad innescare le fiamme alle travi in legno.