Genova, Gilberto Salmoni, domani il funerale al Tempio Laico di Staglieno

Gilberto SalmoniGenova – Verranno celebrati domani martedì 3 febbraio, al Tempio Laico del cimitero di Staglieno, i funerali di Gilberto Salmoni, classe 1928, ultimo sopravvissuto genovese all’Olocausto nazi-fascista e all’incubo delle persecuzioni che hanno portato allo sterminio di 6 milioni di persone.
La cerimonia, si terrà allee ore 10 con l’intervento di un celebrante scelto tra il personale recentemente formato da Asef, l’agenzia partecipata dal Comune di Genova cui è stata affidata la funzione e l’organizzazione del funerale.
Per espressa volontà della famiglia non saranno ammesse le telecamere e le macchine fotografiche.
Salmoni era stato insignito del Grifo d’Oro del Comune di Genova per il suo straordinario impegno civile per trasmettere ai giovani la Memoria di quello che è accaduto nei campi di concentramento anche a causa delle leggi razziali emanate da Mussolini in Italia.

