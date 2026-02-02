Genova, quattro serate di stop della metropolitana

Genova – Anche questa settimana sono previste altre quattro serate di stop della metropolitana, che sospenderà in anticipo il proprio servizio nelle serate di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio.

Le chiusure, spiega Amt, si rendono necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione sulla linea.

Le ultime corse partiranno alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

Ancora disagi per coloro che dovrebbero usufruire del servizio nelle ore serali. Il collegamento tra il centro città e la Val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, con tempi di percorrenza più lunghi e partenza da Caricamento (senza coprire, quindi, tutto il percorso della metropolitana).

