Genova, rissa a bottigliate tra due donne a Sampierdarena: entrambe ferite

Genova – Attimi di violenza si sono verificati questa mattina in piazza Masnata a Sampierdarena, dove è scoppiata una rissa tra due donne di circa 30 anni che si sono affrontate colpendosi con calci, pugni, schiaffi e anche con una bottiglia di vetro.

L’episodio è accaduto sotto gli occhi di numerosi passanti e, secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, le due donne avrebbero già avuto dei contrasti in passato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Entrambe le 30enni sono rimaste ferite e sono state prese in cura dai medici giunti sul posto: una è stata trasportata in codice verde all’ospedale Galliera, l’altra in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Nessuna delle due sarebbe in gravi condizioni.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]