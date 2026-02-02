lunedì 2 Febbraio 2026
Genova, rissa a bottigliate tra due donne a Sampierdarena: entrambe ferite

ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Attimi di violenza si sono verificati questa mattina in piazza Masnata a Sampierdarena, dove è scoppiata una rissa tra due donne di circa 30 anni che si sono affrontate colpendosi con calci, pugni, schiaffi e anche con una bottiglia di vetro.
L’episodio è accaduto sotto gli occhi di numerosi passanti e, secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, le due donne avrebbero già avuto dei contrasti in passato.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.
Entrambe le 30enni sono rimaste ferite e sono state prese in cura dai medici giunti sul posto: una è stata trasportata in codice verde all’ospedale Galliera, l’altra in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Nessuna delle due sarebbe in gravi condizioni.
