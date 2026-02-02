lunedì 2 Febbraio 2026
Vado Ligure, paura per il grave incidente sull’Aurelia

Redazione Liguria
0

incidente vado ligure 2 feb 2026Vado Ligure (Savona) – Grave incidente stradale all’interno della galleria di Porto Vado, sulla statale 1 Aurelia. Per cause da accertare due veicoli si sono scontrati nella galleria.
Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Savona che hanno estratto dalle lamiere i feriti e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata, operando in coordinamento con i carabinieri, presenti per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.
L’assistenza sanitaria è stata garantita dal personale della Croce Bianca Spotorno ad una persona rimasta ferita.
Per consentire le operazioni di soccorso e le attività di messa in sicurezza, la circolazione sulla statale Aurelia è stata temporaneamente interrotta al traffico, con conseguenti rallentamenti alla viabilità della zona.

