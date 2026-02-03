martedì 3 Febbraio 2026
Cairo Montenotte, 70enne truffata da un finto carabiniere: arrestata tutta la banda
Savona Cronaca

Cairo Montenotte, 70enne truffata da un finto carabiniere: arrestata tutta la banda

carabinieri autoCairo Montenotte (Savona) – Una nuova truffa in Liguria si è verificata ai danni di una pensionata, che è stata derubata dei propri gioielli.
É accaduto nella giornata di sabato a Cairo Montenotte, quando una donna è stata contattata da alcuni individui che la informavano che l’auto di proprietà del marito sarebbe stata collegata ad una rapina avvenuta in gioielleria e che avrebbero dovuto visionare i gioielli presenti nella loro abitazione per una comparazione. Nel frattempo, mentre il marito era rientrato in casa, gli comunicavano di doversi recare con urgenza in caserma per verificare la sua posizione.
I malviventi hanno approfittato dell’assenza dell’uomo per recarsi alla porta della donna, prelevare i gioielli e gli oggetti preziosi e darsi rapidamente alla fuga.
Nel giro di poco tempo i carabinieri sono giunti sul posto, hanno avviato le indagini e individuato l’auto dei malviventi, rintracciata grazie alle telecamere di videosorveglianza, mentre si dirigeva verso il Sud Italia. A bordo c’erano due donne di 19 anni e un uomo di 34 anni che, una volta fermati, hanno provato a negare le proprie responsabilità, ma sono stati trovati in possesso degli abiti utilizzati durante la truffa e dei gioielli rubati.
Le refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre nei loro confronti è scattato l’arresto.
