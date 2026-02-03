Camion ribaltato sull’Autostrada A6, tratto riaperto dopo ore di caos

Savona – E’ stata riaperta intorno alle 21,30 di ieri sera l’autostrada A6 Savona Torino, chiusa dalla serata tra Altare e Savona a causa di un brutto incidente stradale.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere il pesante autoarticolaro che si è ribaltato in circostanze ancora da chiarire, invadendo la carreggiata e bloccando completamente il traffico per oltre tre ore.

Pesantissimi i disagi per automobilisti e trasportatori che sono rimasti intrappolati nel tratto autostradale alle spalle del luogo dell’incidente.

I mezzi di soccorso hanno dovuto percorrere l’autostrada “contromano” per un lungo tratto per “aggirare” il blocco ed arrivare sul luogo dell’incidente per soccorrere il conducente del mezzo, rimasto ferito, e per spostare il pesante automezzo con una speciale gru.

L’ennesimo incidente mette in evidenza, se ancora ce ne fosse bisogno, la delicatezza del sistema autostradale ligure e le problematiche legate ad un traffico di mezzi pesanti che continua a crescere e che necessiterebbe di scelte più radicali e forti investimenti per il trasporto su rotaia invece che su gomma.