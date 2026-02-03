martedì 3 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaCamion ribaltato sull'Autostrada A6, tratto riaperto dopo ore di caos
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Camion ribaltato sull’Autostrada A6, tratto riaperto dopo ore di caos

Redazione Liguria
0

camion ribaltato a6 autostradaSavona – E’ stata riaperta intorno alle 21,30 di ieri sera l’autostrada A6 Savona Torino, chiusa dalla serata tra Altare e Savona a causa di un brutto incidente stradale.
Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere il pesante autoarticolaro che si è ribaltato in circostanze ancora da chiarire, invadendo la carreggiata e bloccando completamente il traffico per oltre tre ore.
Pesantissimi i disagi per automobilisti e trasportatori che sono rimasti intrappolati nel tratto autostradale alle spalle del luogo dell’incidente.
I mezzi di soccorso hanno dovuto percorrere l’autostrada “contromano” per un lungo tratto per “aggirare” il blocco ed arrivare sul luogo dell’incidente per soccorrere il conducente del mezzo, rimasto ferito, e per spostare il pesante automezzo con una speciale gru.
L’ennesimo incidente mette in evidenza, se ancora ce ne fosse bisogno, la delicatezza del sistema autostradale ligure e le problematiche legate ad un traffico di mezzi pesanti che continua a crescere e che necessiterebbe di scelte più radicali e forti investimenti per il trasporto su rotaia invece che su gomma.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
capitaneria di porto

Peschereccio affondato al largo di Portofino, ancora ricerche

Cronaca
meteo liguria marted' 3 febbraio 2026

Meteo Liguria, pioggia, vento forte e nevicate nell’interno

Cronaca
Ciro Grillo

Ricorso in Appello per Ciro Grillo e gli amici condannati in...

Cronaca
camion ribaltato a6 autostrada

Camion rovesciato sull’Autostrada A6 Savona – Torino, traffico nel caos

Cronaca