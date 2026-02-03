martedì 3 Febbraio 2026
Carcare, grave incidente questa mattina, un ferito

ambulanza soccorsiCarcare (Savona) – Paura questa mattina di martedì 3 febbraio, per il terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 7 in via delle Moglie.
Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente con un impatto molto forte.
Sul posto sono i mezzi di soccorso della Croce Bianca di Carcare e l’automedica del 118 ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.
Il conducente di uno dei veicoli coinvolti è stato trasferito in codice giallo in ospedale per gli accertamenti del caso.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.
La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso prima e quelle di bonifica poi.

