martedì 3 Febbraio 2026
Genova, auto ribaltata in Sopraelevata, traffico in tilt

Redazione Liguria
0

incidente sopraelevata genovaGenova – Traffico in tilt sulla strada Sopraelevata Aldo Moro a causa di un’auto che si è ribaltata sulla rampa per lo svincolo dell’elicoidale.
Alle 8:45 la Croce Bianca Genovese, con l’ambulanza 3-278 del Distaccamento Carignano, è intervenuta in codice giallo in Sopraelevata direzione ponente, sulla rampa dello svincolo autostradale elicoidale, per un incidente stradale.
Considerata la dinamica è stata inviata precauzionalmente anche l’automedica Golf 1.
Per cause da accertare un’auto ha sbandato più volte contro i guardrail laterali per poi ribaltarsi.
I Vigili del Fuoco hanno dapprima stabilizzato il veicolo, permettendo ai soccorritori di operare in sicurezza, per poi riportarlo in posizione.

La conducente, una donna di 68 anni, è riuscita ad uscire autonomamente dell’abitacolo ed è stata successivamente spinalizzata e condotta in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino per sospetto trauma al rachide ed escoriazioni varie.

Sul posto sono intervenute la Polizia Locale -con le pattuglie territoriali e la Sezione Infortunistica- e GSA per la bonifica del manto stradale.

Dapprima è stata chiusa la rampa dello svincolo, che ha determinato la paralisi totale del traffico in tutta la direttrice sino alla Foce; successivamente si è reso necessario impedire l’immissione sin dalla rotatoria di viale Brigate Partigiane per circa 20 minuti con ovvie e forti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.

