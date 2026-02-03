Genova, Buoncanile lancia allarme: niente più pellet da Tecnomat

Genova – Tecnomat sospende il progetto di aiuto all’associazione BuonCanile e i volontari annunciano l’emergenza chiedendo aiuto alle persone di buoncuore per risolvere la situazione piuttosto complessa.

A denunciare la situazione l’associazione di volontari che cerca ora volontari per trasportare l’ultima fornitura di pellet per il riscaldamento della struttura e per trovare chi possa aiutare la struttura con un nuovo approvvigionamento.

“Da oggi ci troviamo purtroppo senza un aiuto importante – scrivono i volontari sui social – Tecnomat ha inaspettatamente e improvvisamente sospeso il progetto virtuoso che da anni sostiene il nostro canile, attraverso la donazione di pellet, acquistato da voi e ritirato da noi”.

A causa di “sopraggiunte difficoltà amministrative”, Tecnomat ha comunicato, a mezzo mail, l’interruzione immediata della collaborazione lasciando sorpresi e in forte difficoltà l’associazione e il canile.

“Senza nemmeno darci il tempo di avvisarvi – scrivono i volontari – ci hanno chiesto il ritiro immediato della giacenza presente, pari a 63 sacchi. Come tutti sanno, il pellet è sempre stato trasportato con le nostre auto, poco a poco. Mercoledì pomeriggio cercheremo di ritirarne almeno 30 sacchi, ma avremo bisogno di aiuto per lo scarico. Se ci sono volontari disponibili a darci una mano, vi chiediamo di contattarci”.

Nel frattempo i volontari dell’associazione si stanno già muovendo per individuare un punto di riferimento con cui intraprendere una nuova collaborazione, sperando di trovare sensibilità verso la nostra causa, cosa, evidentemente, niente affatto scontata.

Purtroppo il costo del pellet oggi è molto elevato e per il canile significa una spesa mensile che varia tra gli 800 e i 1.000 euro, cifre per noi insostenibili.

Grazie di cuore a chi continuerà ad aiutarci, vi aggiorniamo presto”.

Chi volesse fare una donazione per aiutare a scaldare i box può farlo o tramite PayPal digitando [email protected] oppure tramite il nostro IBAN con causale donazione Pellet

IT79H0306909606100000075083