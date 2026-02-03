Genova, riconosce i suoi rapinatori in centro: denunciata una coppia

Genova – La segnalazione di un cittadino ha consentito alle forze dell’ordine di individuare e fermare i presunti autori di una violenta rapina avvenuta lo scorso 25 gennaio. Si tratta di un uomo di 30 anni e di una donna di 29 anni, che sono stati denunciati per rapina in concorso.

La vittima, dipendente di un ostello del centro, aveva sorpreso la coppia in una camera nella quale non erano stati autorizzati ad entrare. All’invito a uscire, i due avevano reagito con violenza, strappandogli una catenina d’oro e causandogli lesioni guaribili in cinque giorni, prima di fuggire con l’aiuto di alcuni complici.

Il riconoscimento è avvenuto casualmente sabato in via San Vincenzo, in pieno centro a Genova. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato i due soggetti: nei loro confronti è scattata la denuncia. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

