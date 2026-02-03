martedì 3 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, riconosce i suoi rapinatori in centro: denunciata una coppia
Notizie LiguriaCentroGenovaCronaca

Genova, riconosce i suoi rapinatori in centro: denunciata una coppia

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – La segnalazione di un cittadino ha consentito alle forze dell’ordine di individuare e fermare i presunti autori di una violenta rapina avvenuta lo scorso 25 gennaio. Si tratta di un uomo di 30 anni e di una donna di 29 anni, che sono stati denunciati per rapina in concorso.
La vittima, dipendente di un ostello del centro, aveva sorpreso la coppia in una camera nella quale non erano stati autorizzati ad entrare. All’invito a uscire, i due avevano reagito con violenza, strappandogli una catenina d’oro e causandogli lesioni guaribili in cinque giorni, prima di fuggire con l’aiuto di alcuni complici.
Il riconoscimento è avvenuto casualmente sabato in via San Vincenzo, in pieno centro a Genova. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato i due soggetti: nei loro confronti è scattata la denuncia. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE

Peschereccio affondato al largo di Portofino, proseguono le ricerche

Cronaca
carabinieri auto

Cairo Montenotte, 70enne truffata da un finto carabiniere: arrestata tutta la...

Cronaca
polizia stradale controlli

Genova, sfrecciava sull’A7 con 19 kg di droga in auto: arrestato

Cronaca
Palma crollata Nervi

Genova, un’altra palma crollata a Nervi: tragedia sfiorata

Cronaca