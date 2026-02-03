martedì 3 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, riconosce rapinatori per strada e li fa arrestare
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro

Genova, riconosce rapinatori per strada e li fa arrestare

Redazione Liguria
0

Polizia notte autoGenova – Ha visto per stada le due persone che lo avevano rapinato qualche giorno prima ed ha subito chiamato la polizia facendoli arrestare.
L’intervento degli agenti del commissariato San Fruttuoso è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che ha riferito di aver riconosciuto, in via San Vincenzo, due soggetti che lo scorso 25 gennaio lo avevano aggredito e rapinato, strappandogli la collanina d’oro dal collo e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.
Durante la denuncia sporta all’epoca presso il Commissariato Centro, la vittima aveva raccontato che durante l’orario di lavoro presso un ostello del centro, aveva sorpreso due persone all’interno di una camera che non erano state registrate, né autorizzate.
Invitata ad uscire, la coppia aveva reagito con violenza e lo aveva spintonato e derubato, con il concorso di altri individui che poi erano fuggiti con loro, facendo perdere le proprie tracce.
Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, hanno fermato i due presunti rapinatori mentre ancora si trovavano in via San Vincenzo e li hanno accompagnati preso gli uffici della Questura dove sono stati fotosegnalati e denunciati.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
incidente sopraelevata genova

Genova, auto ribaltata in Sopraelevata, traffico in tilt

Cronaca
medici

Riforma Sanità in Liguria, Uil Fpl pronta alla protesta

Cronaca
ambulanza soccorsi

Carcare, grave incidente questa mattina, un ferito

Cronaca
Neve autostrada A12 Genova Livorno

Maltempo in Liguria, neve sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce

Cronaca