Maltempo in Liguria, nevischio sulle direttrici per il Nord Italia



Il passaggio di una perturbazione sulla Liguria è accompagnata da un brusco calo delle temperature che trasforma in neve le precipitazioni sparse sulle autostrade che collegano la Liguria con il nord Italia.

Nevischio viene segnalato sull’autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto tra Busalla e Serravalle con obbligo di catene a bordo e raccomandazioni alla massima pridenza alla guida della polizia stradale che ricorda anche che, in caso di fermata per il montaggio delle catene occorre arrivare alle aree di sosta.

Sull’autostrada A7 Genova – Milano segnalati anche disagi per la circolazione a causa di lavori e cantieri con code all’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia e della A12 Genova – Livorno in direzione Nord.

Coda anche tra Bolzaneto e Busalla e nella zona di Ronco Scrivia per un cantiere attivo da mesi.

Nevischio anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellonta Toce tra tra Ghemme e Carpugnino