Peschereccio affondato a Portofino, ancora disperso il comandante

Portofino (Genova) – Ancora nessuna traccia del comandante del peschereccio Acquario affondato ieri per cause ancora da accertare, al largo del promontorio del monte di Portofino. Le ricerche dell’uomo, 64 anni, sono proseguite tutto il giorno con la a motonave della sede portuale di Calata Gadda dei Vigili del Fuoco e con l’elicottero Drago che ha battuto le zone assegnate sia con l’eco scandaglio che a vista da parte del personale di bordo. La ricerca ha dato esito negativo nonostante l’impiego di uomini e mezzi per ritrovare Zhouaier Ben Ali Dhib, comandante ed armatore del peschereccio.

Nessuna traccia dell’imbarcazione che sarebbe affondata in un tratto di mare che presenta profondità sino a 300 metri.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire le cause della tragedia anche ascoltando il marinaio di 28 anni imbarcato sul peschereccio e che si è lanciato in mare quando ha compreso che la barca si stava ribaltando e stava affondando rapidamente.

Il comandante è invece rimasto a bordo nonostante le urla delle imbarcazioni giunte in soccorso e potrebbe aver tentato di recuperare qualcosa dentro alla cabina di comando restando poi intrappolato.