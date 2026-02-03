Peschereccio affondato al largo di Portofino, ancora ricerche

Santa Margherita Ligure (Genova) – Sono riprese questa mattina all’alba, nella zona del promontorio del Monte di Portofino, le ricerche del comandante del peschereccio Acquario, affondato ieri per cause ancora in via di accertamento.

Le ricerche proseguono sia per mare che a terra, nella speranza che l’uomo, 64 anni, sia riuscito a lanciarsi in mare e abbia raggiunto la costa in qualche modo.

L’affondamento sotto gli occhi dei soccorritori che ieri pomeriggio, hanno raggiunto l’imbarcazione che già era pesantemente inclinata su un lato e dalla quale si è lanciato in mare un pescatore imbarcato di 28 anni.

I soccorritori hanno urlato al comandante di buttarsi a sua volta per mettersi in salvo ma pochi minuti dopo la barca ha iniziato ad affondare ed è scomparsa tra i flutti.

Non è chiaro perché l’uomo si sia attardato sull’imbarcazione in pesante difficoltà ma potrebbe aver cercato di salvare qualcosa o di tentare una qualche manovra per salvare la barca di cui era anche armatore e che da tempo rappresentava una fonte di reddito per la sua ed altre famiglie di pescatori.

Le imbarcazioni di salvataggio hanno cercato sino a notte nella zona ma senza purtroppo trovare nulla.

Le condizioni del mare, il forte vento, rendono molto difficili le ricerche ma nulla verrà lasciato intentato.

Intanto si studia la possibilità di recuperare l’imbarcazione che è però affondanta su un fondale di oltre 300 metri. Profondità non facili da raggiungere anche per società specializzate ma che dovranno essere raggiunte per accertare cosa sia successo sul peschereccio e se all’interno sia rimasto intrappolato il corpo del comandante.

La notizia ha suscitato molta preoccupazione tra i pescatori della zona del Tigullio dove sia l’Acquario che il comandante sono piuttosto conosciuti.

Recentemente l’imbarcazione era stata messa in riparazione e queste erano le prime uscite dopo un periodo di fermo forzato.