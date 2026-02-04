Autostrade, nevicate in corso in A26 e in A7

Liguria – Nonostante la giornata di oggi non sia interessata da alcuna Allerta Meteo per neve, terminata già da ventiquattrore su tutto il territorio regionale, questa mattina Autostrade segnala nevicate in corso sia lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano che lungo l’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce.

I fenomeni dovrebbero avere una durata relativamente breve, ma possono al tempo stesso causare disagi per automobilisti e mezzi pesanti non attrezzati alle condizioni invernali. Per questo motivo, potrebbero registrarsi code e rallentamenti sia in direzione nord che in direzione sud.

La neve è caduta in Liguria soprattutto nella notte tra lunedì e martedì, con accumuli fino ad una ventina di centimetri che hanno interessato l’entroterra alle spalle di Genova e Savona senza interessare le zone costiere.

