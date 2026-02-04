mercoledì 4 Febbraio 2026
Genova, auto in fiamme a Cornigliano

Redazione Liguria
auto fiamme vigili del fuocoGenova – Auto in fiamme, nella notte, nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese.
L’allarme è scattato alle ore 01,40 in via Bertolotti dove una vettura parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco.
Le chiamate concitate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo ed hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento cercando di evitare che le fiamme si potessero propagare.
L’automobile è andata completamente distrutta e i pompieri stanno operando per la bonifica e per accertare le cause del rogo che potrebbe essere doloso.
Sul posto anche la polizia Locale

