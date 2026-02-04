Genova, colpito alla testa con cocci di bottiglia, 23enne in pericolo

Genova – Colpito alla tempia con un coccio di bottiglia che gli ha causato una terribile emorragia che avrebbe potuto ucciderlo. Un 23enne è stato letteralmente salvato dagli agenti della polizia locale, ieri notte, in via Gramsci, dove il giovane ha rischiato di morire.

Intorno alla mezzanotte una pattuglia di agenti della polizia locale è stata richiamata dalle urla disperate di un giovane ed è accorsa trovando il ragazzo a terra, con una terribile ferita causata da un coccio di bottiglia usato come un coltello.

Gli agenti hanno tamponato la ferita evitando che morisse dissanguato ed hanno chiamato i soccorsi attendendo l’arrivo dell’ambulanza.

Il personale medico del 118 ha stabilizzato il ragazzo che è stato poi trasferito, in codice rosso, il più grave, all’ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e diverse trasfusioni di sangue e versa in condizioni molto gravi.

Nel frattempo venivano avviate le indagini utilizzando le riprese video di molte telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena e la fuga del responsabile, un 43enne che è stato riconosciuto per diversi precedenti ed erà già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato raggiunto e arrestato nella zona del Carmine ed è stato portato in carcere, a disposizione dell’autoritù giudiziaria che sta vagliando l’imputazione di tentato omicidio.