mercoledì 4 Febbraio 2026
Genova, colpito alla testa con cocci di bottiglia, 23enne in pericolo

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Colpito alla tempia con un coccio di bottiglia che gli ha causato una terribile emorragia che avrebbe potuto ucciderlo. Un 23enne è stato letteralmente salvato dagli agenti della polizia locale, ieri notte, in via Gramsci, dove il giovane ha rischiato di morire.
Intorno alla mezzanotte una pattuglia di agenti della polizia locale è stata richiamata dalle urla disperate di un giovane ed è accorsa trovando il ragazzo a terra, con una terribile ferita causata da un coccio di bottiglia usato come un coltello.
Gli agenti hanno tamponato la ferita evitando che morisse dissanguato ed hanno chiamato i soccorsi attendendo l’arrivo dell’ambulanza.
Il personale medico del 118 ha stabilizzato il ragazzo che è stato poi trasferito, in codice rosso, il più grave, all’ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e diverse trasfusioni di sangue e versa in condizioni molto gravi.
Nel frattempo venivano avviate le indagini utilizzando le riprese video di molte telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena e la fuga del responsabile, un 43enne che è stato riconosciuto per diversi precedenti ed erà già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo è stato raggiunto e arrestato nella zona del Carmine ed è stato portato in carcere, a disposizione dell’autoritù giudiziaria che sta vagliando l’imputazione di tentato omicidio.

