Genova, ricercato doveva essere in carcere ma spacciava per strada

Genova – Doveva scontare 9 anni di carcere per una sommatoria di condanne ma è stato sorpreso a spacciare droga in piazza Cavour.

La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto e un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, nei confronti di un uomo di 40 anni.

Nel corso di un controllo per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino, gli investigatori della IV sezione Contrasto al Crimine Diffuso di Genova si sono recati in piazza Cavour per una sospetta attività di spaccio.

I diversi servizi di osservazione hanno permesso di individuare il soggetto mentre cedeva una dose di hashish ad un cittadino.

Fermato e perquisito è stato trovato con ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente per un totale di 6 grammi di hashish e la somma di 130 euro.

Il soggetto, una volta identificato, è risultato destinatario di ben due provvedimenti di custodia in carcere per una condanna pari a 9 anni e 2 mesi di reclusione per gravi reati contro la persona e contro il patrimonio.

Gli agenti lo hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e poi lo hanno portato nel carcere di Marassi dove sconterà la pena.