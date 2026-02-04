Genova, furti alla Fiumara, denunciato un 40enne

Genova – Usava una borsa schermata con fogli di alluminio per rubare merce nei negozi del centro commerciale Fiumara, a Sampierdarena.

Un 40enne è stato bloccato dalla polizia intervenuta alla Fiumara su richiessta del servizio di vigilanza che si era accorto dei furti guardando le riprese video del circuito di sorveglianza.

L’uomo entrava nei negozi con una borsa nella quale venivano posizionati fogli di alluminio del tipo usato in cucina. Una “schermatura” in grado di bloccare il segnale delle placche anti taccheggio che così restavano attaccate alla merce che passava ai sensori anti furto senza suonare.

Quando è stato fermato il ladruncolo si è scoperto che era anche riuscito a rubare il telefono cellulare ad un cliente.

L’uomo è stato trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento rubati con la borsa schermata ed è stato accompagnato in Questura per l’identificazione.