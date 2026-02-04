mercoledì 4 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, furti alla Fiumara, denunciato un 40enne
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Genova, furti alla Fiumara, denunciato un 40enne

Redazione Liguria
0

Fiumara Sampierdarena Genova centro commercialeGenova – Usava una borsa schermata con fogli di alluminio per rubare merce nei negozi del centro commerciale Fiumara, a Sampierdarena.
Un 40enne è stato bloccato dalla polizia intervenuta alla Fiumara su richiessta del servizio di vigilanza che si era accorto dei furti guardando le riprese video del circuito di sorveglianza.
L’uomo entrava nei negozi con una borsa nella quale venivano posizionati fogli di alluminio del tipo usato in cucina. Una “schermatura” in grado di bloccare il segnale delle placche anti taccheggio che così restavano attaccate alla merce che passava ai sensori anti furto senza suonare.
Quando è stato fermato il ladruncolo si è scoperto che era anche riuscito a rubare il telefono cellulare ad un cliente.
L’uomo è stato trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento rubati con la borsa schermata ed è stato accompagnato in Questura per l’identificazione.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Guardia Finanza intercettazioni

La Spezia, anziana truffata con falsi investimenti perde 100mila euro

Cronaca
strada chiusa cantiere cartello

Maltempo, chiusa la strada provinciale del Faiallo dal lato genovese

Cronaca
Polizia locale auto

Genova, cornicione pericolante in via Caffaro: strada chiusa

Cronaca
cavo sottomarino dati unitirreno genova

Genova diventa hub per la connettività digitale con cavo sottomarino

Cronaca