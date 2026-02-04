mercoledì 4 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSciopero dei lavoratori del Porto contro i traffici di armi via mare
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Sciopero dei lavoratori del Porto contro i traffici di armi via mare

Redazione Liguria
0

navi con armi genovaGenova – Nuovo sciopero dei lavoratori portuali, venerdì 6 febbraio, contro l’uso dei Porti per i traffici di armi e di morte. Anche lo scalo genovese aderisce alla protesta internazionale che coinvolge ben 21 dei principali porti del Mediterraneo ed Europei e che intende ribadire la contrarietà degli operatori a terra ad operare su navi che trasportano carichi di armi dirette agli scenari di guerra o verso Paesi in conflitto con altri.
Una super mobilitazione che parte nuovamente venerdì e cpinvolge 21 tra i più grandi e importanti porti europei e mediterranei, come Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Genova, Livorno, Trieste, Ancona e Civitavecchia e altri ancora.
“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto l’adesione anche dai porti di Amburgo ed anche negli Stati Uniti, oltre a Brasile e Colombia – spiega il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) – in diverse città portuali, si stanno organizzando mobilitazioni e iniziative. Un’azione congiunta e coordinata come non si vedevano da decenni alla quale si sono uniti movimenti e associazioni di solidarietà”.
I portuali intendono mandare un segnale di forte solidarietà internazionale contro la militarizzazione dei porti, il genocidio ancora in corso in Palestina, il traffico di armi e la corsa alla guerra a cui si sta assistendo.
“Un segnale forte – scrive il Calo sui social – contro l’imperialismo e la rottura del diritto internazionale e in difesa dell’autodeterminazione dei popoli”.
Al centro della protesta ci sono le condizioni dei lavoratori. L’economia di guerra – secondo la protesta dei lavoratori del porto – ha già tagliato salari, eroso diritti e distrutto i servizi pubblici essenziali.
Lo spostamento delle risorse economiche sugli armamenti e l’industria bellica – sempre secondo gli organizzatori dello sciopero – colpisce direttamente i salari e le condizioni di lavoro, allunga i tempi di lavoro e allontana la possibilità di riconoscere il nostro come lavoro usurante a fini pensionistici.
“Il 6 febbraio – spiega ancora il CALP – inoltre, sarà il giorno dell’inaugurazione dei giochi olimpici invernali di Milano e Cortina. La presenza della milizia fascista dell’ICE è un segnale di provocazione che consideriamo inaccettabile”.
A Genova il concentramento degli aderenti allo sciopero sarà alle 18.30 presso il Varco San Benigno e si potranno verificare problemi al traffico in ingresso ed in uscita al Porto di Genova e, di conseguenza, al traffico locale da e per il ponente genovese.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
vigili fuoco barca ricerca persona

Peschereccio affondato al largo di Portofino, ancora ricerche in mare

Cronaca
casco operaio

Santa Margherita Ligure cerca un operaio qualificato, ecco come candidarsi

Cronaca
meteo Liguria mercoledì 4 febbraio 2026

Meteo Liguria, ancora instabilità e possibili piovaschi

Cronaca
vigili fuoco barca ricerca persona

Peschereccio affondato a Portofino, ancora disperso il comandante

Cronaca