Genova – Sono 13 i giovani fermati dalla Digos a seguito delle indagini sulla maxi rissa avvenuta lo scorso 4 gennaio, nel centro storico genovese. Si tratta di appartenenti ad un gruppo antifascista del quartiere di Oregina e di militanti vicini agli ambienti di estrema destra, alcuni residenti nello spezzino.
I giovani si erano incontrati per caso nel centro storico genovese e si erano subito “presi” iniziando uno scambio di insulti e invettive che, in breve, si è trasformato in rissa con calci pugni, colpi di catena e di casco.
Gli agenti della Digos sono risaliti a loro grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona della rissa, nel centro storico genovese e con la collaborazione degli uffici spezzini.
Diverse le perquisizioni effettuate sia a Genova che a La Spezia e che hanno portato al ritrovamento di indumenti e oggetti che i ragazzi, tutti tra i 17 e i 24 anni, indossavano durante la rissa.
Sequestrati anche telefoni cellulari che potrebbero conservare foto e video della rissa e di altre “attività” dei gruppi.
Non risulterebbe uno scontro “organizzato” ma, piuttosto, una casualità determinata dal fatto che due giovani di un gruppo hanno riconosciuto un “avversario” e lo hanno insultato facendo scattare la reazione degli amici e poi dalle parole si è passati alle mani.
Un episodio che preoccupa anche per l’innalzamento del livello di scontro tra militanti di opposte fazioni politiche che ricorda brutti momenti della storia recentte del Paese.
Genova, tredici ragazzi fermati per maxi rissa tra antifascisti e militanti di destra
Genova – Sono 13 i giovani fermati dalla Digos a seguito delle indagini sulla maxi rissa avvenuta lo scorso 4 gennaio, nel centro storico genovese. Si tratta di appartenenti ad un gruppo antifascista del quartiere di Oregina e di militanti vicini agli ambienti di estrema destra, alcuni residenti nello spezzino.