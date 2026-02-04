mercoledì 4 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, violenza nel centro storico: giovane aggredito e colpito alla testa
Notizie LiguriaCentro StoricoGenovaCronaca

Genova, violenza nel centro storico: giovane aggredito e colpito alla testa

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – Ancora un episodio di violenza nel centro storico genovese. É accaduto ieri sera nei pressi di via Gramsci, dove un giovane di poco più di 20 anni è stato aggredito e colpito – probabilmente con un cacciavite – alla testa.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti salvo poi trasportarlo in codice  rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto e non si troverebbe in pericolo di vita.
Anche gli agenti della polizia locale sono rapidamente intervenuti sul posto, riuscendo a rintracciare l’aggressore nel giro di pochi minuti. Si tratta di un uomo, che è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.
Rimangono da chiarire i contorni della vicenda e le cause dell’aggressione. In tal senso, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini necessarie a far luce su quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
coda autostrada A10

Autostrade, code e lavori: ennesima mattinata di disagi

Cronaca
neve autostrada A7 Isola del Cantone 8 dicembre 2024

Autostrade, nevicate in corso in A26 e in A7

Cronaca
Frecce Tricolori pattuglia acrobatica nazionale PAN

Varazze, domenica 17 maggio arrivano le Frecce Tricolori

Cronaca
auto fiamme vigili del fuoco

Genova, auto in fiamme a Cornigliano

Cronaca