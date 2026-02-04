Genova, violenza nel centro storico: giovane aggredito e colpito alla testa

Genova – Ancora un episodio di violenza nel centro storico genovese. É accaduto ieri sera nei pressi di via Gramsci, dove un giovane di poco più di 20 anni è stato aggredito e colpito – probabilmente con un cacciavite – alla testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti salvo poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto e non si troverebbe in pericolo di vita.

Anche gli agenti della polizia locale sono rapidamente intervenuti sul posto, riuscendo a rintracciare l’aggressore nel giro di pochi minuti. Si tratta di un uomo, che è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Rimangono da chiarire i contorni della vicenda e le cause dell’aggressione. In tal senso, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini necessarie a far luce su quanto accaduto.

