Imperia, riconoscono un controllore e lo aggrediscono per vendetta

Imperia – Hanno aggredito con calci e pugni un controllore di Riviera Trasporti che pochi giorni prima li aveva fatti entrambi scendere dal bus perché trovati senza biglietto.

E’ accaduto ad Imperia, dove gli aggressori hanno riconosciuto la vittima, anche se libera da servizio, e hanno iniziato a colpirla con violenza, procurando delle lesioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno ricostruito quanto successo e individuato uno dei due responsabili nel giro di pochi minuti. L’uomo, tra l’altro, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di droga.

L’altro si è reso irreperibile, ma sarebbe stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto che hanno ripreso la scena e permesso l’identificazione dei due individui.

