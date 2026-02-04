mercoledì 4 Febbraio 2026
Maltempo, chiusa la strada provinciale del Faiallo dal lato genovese

Redazione Liguria
strada chiusa cantiere cartelloLiguria – Il maltempo e le nevicate stanno continuando ad interessare l’entroterra di Genova e di Savona, nonostante nella giornata odierna non sia stata emanata alcuna Allerta Meteo per neve, terminata già nella prima mattinata di ieri.
Le nevicate stanno interessando la Val d’Orba, la Valle Stura, la Valle Scrivia, la Val Trebbia e anche la Val D’Aveto, con la quota neve che sta progressivamente scendendo anche sulle zone collinari e i fondovalle.
Oltre ad interessare le Autostrade fin dalle prime ore della mattinata, le nevicate stanno interessando e rendendo più complicata la viabilità in alcune strade provinciale. E’ il caso della Strada Provinciale 73 che è stata chiusa dal lato genovese fino alla fine della perturbazione.
“La Città Metropolitana di Genova comunica che, da oggi 4 febbraio, la strada provinciale del Faiallo SP73 Passo del Turchino/Passo del Faiallo rimarrà chiusa fino alla fine della perturbazione, con presumibile riapertura per il fine settimana”.
