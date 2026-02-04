mercoledì 4 Febbraio 2026
Peschereccio affondato al largo di Portofino, ancora ricerche in mare

Redazione Liguria
vigili fuoco barca ricerca personaPortofino (Genova) – Riprenderanno questa mattina le ricerche del comandante del peschereccio affondato nei giorni scorsi in circostanze ancora da chiarire.
Anche questa mattina i mezzi navali ed aerei perlustreranno il tratto di mare dove è avvenuta la tragedia sperando di trovare ancora in vita l’uomo di 64 anni che risulta ancora disperso.
Tenui le speranze ma le ricerche proseguono anche sulla costa che potrebbe essere stata raggiunta e presenta zone difficili dalle quali è difficile raggiungere i centri abitati.
Motovedette ed elicotteri perlustreranno ancora la zona sperando in un lieto fine.
Intanto proseguono le indagini per cercare di capire cosa sia successo a bordo dell’Acquario che era rimasto fermo a lungo per riparazioni.
Nel primo giorno di ripresa delle attività avrebbe iniziato a imbarcare acqua e ha lanciato l’SOS ma quando si è inclinato e il marinario di 28 anni si è lanciato in mare, per poi essere soccorso, il comandante è rimasto a bordo sparendo tra i flutti, forse per tentare di recuperare qualcosa nella cabina di comando.

