San Fruttuoso, coltiva marijuana in casa, denunciato

Genova – Un forte odore di marijuana che arrivava dal suo appartamento ha tradito un 55enne residente nel quartiere di San Fruttuoso che è stato trovato in possesso di una piccola ma efficentissima piantagione di cannabis, realizzata in casa.

Sabato scorso gli agenti del commissariato San Fruttuoso hanno effettuato un controllo presso un appartamento di via Berno per sospetta presenza di sostanza stupefacente.

Giunti sul posto hanno da subito potuto sentire un forte odore riconducibile alla pianta stupefacente provenire da un immobile.

Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporre l’abitazione a perquisizione.

Ad accoglierli, un uomo che aveva adibito la casa ad un vero e proprio laboratorio di produzione e lavorazione della marijuana.

Sono stati rinvenuti 3 box corredati di ventilazione e lampade con 10 piante di modeste dimensioni al cui interno erano presenti 14 vasi più piccoli in cui erano piantati alcuni semi non ancora germogliati.

Nel bagno sono stati rinvenuti 3 rami appesi pronti per l’essiccatura.

Inoltre, dalla presenza di alcuni fili non consoni che uscivano dal contatore, gli agenti hanno scoperto che l’uomo si era allacciato abusivamente alla corrente elettrica e pertanto, dopo aver proceduto allo slaccio, hanno posto sotto sequestro l’immobile.

La persona è stata accompagnata in Questura e identificata ed è stata denunciata anche per furto aggravato in relazione all’allacciamento abusivo.