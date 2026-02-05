Frana di Arenzano, tempi lunghi per la riapertura dell’Aurelia

Arenzano (Genova) – Si allungano i tempi di intervento per la frana caduta sulla statale Aurelia e che ne causa da giorni la chiusura. I comuni interessati si preparano a prolungare il provvedimento di chiusura almeno sino a fine febbraio. Intanto cariche di esplosivo faranno saltare in pezzi un gigantesco masso che è rimasto “in bilico” e minaccia ancora di cadere e rende poco sicure anche le operazioni di ripristino e di sgombero della grande quantità di materiale che si è staccata dalla parete rocciosa rovinando sino alla strada. Un distacco che, se fosse avvenuto a strada aperta e con traffico di passaggio, avrebbe certamente provocato una strage.

Preoccupano soprattutto i tempi di intervento perché gli esperti sono concordi nel pensare che i lavori saranno lunghi e molto delicati perché alle spalle del fronte franoso c’è una situazione di “fragilità” che non può essere ignorata e che non consente di intervenire con rapidità.

Aumentano i disagi per residenti e aziende della zona che si ritrovano con l’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia come unica strada di collegamento, con tutte le problematiche connesse e con i costi maggiorati e l’incubo di code e rallentamenti già normalmente presenti nel tratto tra Genova e Arenzano.