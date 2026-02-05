Caos Autostrade, incidente in A26: traffico bloccato

Aggiornamento – Sono al momento 9 i chilometri di coda, che iniziano già in prossimità del bivio con l’A10. L’incidente avrebbe coinvolto due mezzi pesanti.

Masone (Genova) – Un altro incidente si è verificato questa mattina lungo l’A26. É accaduto nel tratto compreso tra il casello di Masone e quello di Ovada, in direzione nord.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo, così come il numero di veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade per prestare i soccorsi e chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Sono fin da subito molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Al momento si segnalano ben 4 chilometri di coda nel tratto interessato, con decine di automobilisti e trasportatori al momento bloccati nel traffico.

Inoltre, sempre in direzione nord ma questa volta in A7, si segnala un chilometro di coda nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]