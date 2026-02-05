giovedì 5 Febbraio 2026
Genova, incendio in appartamento in via Cesarea: una persona intossicata

Incendio via CesareaGenova – Attimi di paura si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, in via Cesarea, in pieno centro a Genova, dove è scoppiato un incendio in un appartamento.
Le fiamme sono state notate da alcuni passanti e alcuni vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, i quali hanno avviato le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area e a spegnere l’incendio, che è stato domato nel giro di pochi minuti.
Il bilancio è di una persona, una donna di 63 anni, rimasta intossicata a causa del fumo: soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Rimane da chiarire la causa dello scoppio dell’incendio, che è stato limitato a soltanto una parte dell’abitazione.
