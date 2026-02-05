Genova, incendio in appartamento in via Cesarea: una persona intossicata

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, in via Cesarea, in pieno centro a Genova, dove è scoppiato un incendio in un appartamento.

Le fiamme sono state notate da alcuni passanti e alcuni vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, i quali hanno avviato le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area e a spegnere l’incendio, che è stato domato nel giro di pochi minuti.

Il bilancio è di una persona, una donna di 63 anni, rimasta intossicata a causa del fumo: soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Rimane da chiarire la causa dello scoppio dell’incendio, che è stato limitato a soltanto una parte dell’abitazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]