Genova, nuovi lavori in centro: cambia la viabilità in via XX Settembre

Genova – A partire da questa sera scattano nuovi lavori in via XX Settembre, in pieno centro a Genova. Si tratta di interventi previsti nell’ambito del lavori del progetto 4 Assi di Forza per il Trasporto Pubblico Locale. Dureranno fino al 31 marzo.

“Dalle ore 21.00 di giovedì 5 febbraio – scrive il Comune di Genova – per i lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, temporanea riconfigurazione dell’assetto stradale di via XX Settembre, in direzione piazza De Ferrari, nel tratto tra via Fiume e via Galata.

Fino al 31 marzo, oltre all’introduzione del limite dei 30 km/h di velocità massima, saranno temporaneamente soppresse la corsia riservata ai bus e la corsia ciclabile.

Sempre per i lavori dei 4 Assi, restano in vigore le prescrizioni già in atto per il tratto di via XX Settembre compreso tra piazza De Ferrari e via Sofia Lomellini, con il limite dei 30 km/h e la temporanea soppressione della corsia riservata ai bus in direzione Cadorna e della corsia ciclabile in direzione De Ferrari”.

