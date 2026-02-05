Genova, picchia e minaccia la compagna incinta: arrestato

Genova – Ancora un grave episodio di violenza domestica è avvenuto a Genova, dove nella giornata di ieri i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di Certosa.

Secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite un uomo avrebbe iniziato a picchiare con calci e pugni la compagna incinta al nono mese, prima di minacciarla con in mano un coltello da cucina.

I militari dell’arma sono intervenuti e hanno riportato la situazione sotto controllo. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto e l’hanno trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo è stato fermato e arrestato dai carabinieri: dovrà rispondere dell’accusa di lesioni aggravate.

