Inchiesta AMT, Guardia di Finanza negli uffici della ex presidente Gavuglio

Genova – Si allarga l’inchiesta per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio aperta dalla Procura della Repubblica sul dissesto in cui si trova l’azienda per il trasporto pubblico AMT. La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici dell’ex presidente e poi direttrice generale di Amt, Ilaria Gavuglio. A darne notizia il quotidiano genovese Il Secolo XIX.

Gavuglio avrebbe ricevuto la visita dei finanzieri che hanno sequestrato molti documenti contabili legati ad AMT sia nell’ex ufficio in via Montaldo che in quello dove opera da libera professionista a Corte Lambruschini.

Sequestrati anche computer portatile e telefoni cellulari cui verrà duplicata la memoria prima della restituzione.

Si allarga quindi la cerchia degli indagati per la grave crisi finanziaria di AMT e per l’ipotesi di reato di Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio.

Nei giorni scorsi erano entrati nelle indagini, nella forma dell’invito a comparire per essere ascoltati, altri quattro ex componenti del consiglio di amministrazione dell’azienda per il trasporto pubblico. Si tratta di Enzo Sivori, Sabina Alzona, Manuela Bruzzone e Giorgio Canepa.

L’ex presidente Gavuglio verrà ascoltata dal magistrato che segue il caso ma sono attesi altri clamorosi colpi di scena che potrebbero aprire nuovi scenari rispetto al “buco” da oltre 200 milioni di euro trovato nel Bilancio 2024 appena approvato e rimasto “in sospeso” sino a pochi giorni fa. Uno dei “gialli” che dovrà essere chiarito dall’inchiesta.