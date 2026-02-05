Varazze, cordoglio per la morte di Maria Caterina Ferro

Varazze (Savona) – Verranno celebrati domani, venerdì 6 febbraio, i funerali di Maria Caterina Ferro, l’insegnante di Casanova di Varazze scomparsa ieri all’età di 70 anni.

Cordoglio nella cittadina rivierasca del savonese dove la donna era molto conosciuta perché aveva insengnato a lungo nella scuola elementtare di Casanova, piccola frazione sulle alture. Inoltre il marito di Maria Caterina Ferro è Ghione, il presidente dell’associazione U Campanin Russu, conosciuto per la sua passione per la poesia ed ex funzionario della Regione Liguria.

La cerimonia funebre si terrà domani, alle 15,30 nella parrocchia della Natività di Maria Santissima, a Casanova.

Il rosario verrà invece recitato oggi, 5 febbraio, alle 16 nella camera ardente del cimitero di Varazze.