venerdì 6 Febbraio 2026
Albaro, provoca incidente e fugge, caccia al pirata della strada

Redazione Liguria
0

albaro incidente via gobetti 6 feb 2026Genova – Ha causato un incidente in via Gobetti, nel quartiere di Albaro e poi è fuggito senza prestare soccorso.
Poco dopo le 19 l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in via Gobetti, direzione levante, per un incidente stradale.
In circostanze ancora da accertare, in seguito a una manovra di inversione di marcia, un’auto e uno scooter si sono scontrati.
Lo scooterista, un 39enne, nell’impatto è stato proiettato per circa cinque metri e il mezzo a due ruote ha terminato la corsa contro un’auto parcheggiata a margine della strada.
Ha riportato un trauma cranico e altri traumi ad arti superiori e inferiori. È stato spinalizzato e trasportato in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.
L’automobilista si è allontanato senza prestare soccorso ed è ora attivamente ricercato dalle forze dell’ordine per omissione di soccorso.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha avviato gli accertamenti.

