Frana Arenzano, da oggi fermate aggiuntive alla stazione di Genova Vesima

Genova – Da oggi fino alla fine di febbraio, come concordato da Ferrovie dello Stato e Regione Liguria, alcuni treni delle tratte Savona-La Spezia, Genova-Savona e Sestri Levante-Savona fermeranno alla stazione ferroviaria di Genova Vesima.

La misura si è resa necessaria per aumentare l’offerta degli abitanti della zona che da quasi due settimane devono fare i conti con la chiusura della Strada Statale Aurelia ad Arenzano dopo la grossa frana caduta sulla carreggiata.

“Dal 6 al 28 febbraio 2026, a causa di una chiusura stradale sulla SS1, su richiesta della Regione Liguria, l’offerta ferroviaria è come di seguito ampliata.

– I treni R12322 da La Spezia C.le a Savona; R12336 da Levanto a Savona, R12396 e R12402 da Sestri Levante a Savona effettuano fermata straordinaria a Genova Vesima;

– I treni R12376, R12392 e R12406 da Sestri Levante a Savona effettuano fermata straordinaria a Genova Vesima e anticipano l’orario a Genova Voltri fino a 2 minuti.;

– Il treno R12346 da Genova Brignole a Savona, nei giorni domenica 8, 15 e 22 febbraio effettua fermata straordinaria a Genova Vesima (10:50/51) e modifica l’orario a Arenzano (10:54/55);

– Il treno R 12387 da Savona a Sestri Levante effettua fermata straordinaria a Genova

Vesima (13:06/07) e anticipa l’orario di partenza da Savona (p.12:37);

Il treno R 22821 da Savona a Recco anticipa l’orario di partenza da Savona (p.6:25)”.

