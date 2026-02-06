Genova Antifascista, annunciato un nuovo corteo alla Foce: orari e modalità

Genova – Sabato 14 febbraio un nuovo corteo di Genova Antifascista interesserà la zona della Foce. Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori, che ne hanno spiegato le modalità e le ragioni con un post pubblicato sui propri canali social.

Il presidio è in programma alle ore 16:30, con il successivo corteo che si muoverà per le vie del quartiere. Attesi disagi per i residenti della zona, che negli scorsi giorni si erano rivolti al Prefetto con un esposto chiedendo di vietare manifestazioni di questo genere nel quartiere. Probabili ripercussioni anche sulla viabilità, con le chiusure e le deviazioni per il traffico che scatteranno al passaggio dei manifestanti.

“Ci rivolgiamo – scrivono sui social – a tutta la Genova Antifascista, da Voltri a Nervi, dal porto alle valli, a tutti quelli che come noi pensano che la loro sola presenza sia un insulto per la nostra storia e la nostra città, a tutti i compagni in Italia che come noi non hanno mai mollato la lotta antifascista nei quartieri.

È il momento di guardare lì, dietro a piazza Carlo Giuliani, è il momento di guardare lì in via Montevideo è il momento di urlare a gran voce e pretendere la chiusura di quel covo fascista. Continueremo imperterriti in questa battaglia fino al raggiungimento dell’obiettivo.

“A volte la storia ha bisogno di una spinta” e Genova quella spinta è sempre stata in grado di darla stando dalla parte giusta della barricata”.

