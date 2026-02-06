venerdì 6 Febbraio 2026
Genova, sottopasso di Brin ancora allagato

Brin sottopasso allagatoGenova – Tornano le piogge e torna ad allagarsi il sottopasso di Brin a Certosa. Nella notte il passaggio si è nuovamente allagato e la polizia locale è stata costretta a chiuderlo per l’ennesima volta, in attesa che l’acqua defluisca o che intervengano i vigili del fuoco con le speciali idrovore.
Proteste dei residenti e degli operatori commerciali che si domandano come sia possibile che in decenni di disagi non si sia ancora trovata una soluzione efficace.

