venerdì 6 Febbraio 2026
Maltempo a Genova, allagati i Giardini di Plastica

Redazione Liguria
0

giardini plastica allagati genovaGenova – I Giardini di Plastica allagati e prati trasformati in laghi d’acqua e di fango.
Il maltempo delle ultime ore ha causato diversi problemi in tutta la città ma anche nel centro cittadino si segnalano disagi come quelli lamentati da chi è costretto ad attraversale la zona verde che si è trasformata in una sorta di palude.
Precipitazioni non certo straordinarie hanno messo ancora una volta in evidenza i problemi della cura e manutenzione dei giardini e i residenti della zona si domandano se tutta quell’acqua non causi problemi anche alla volta in cemento armato che ricopre parcheggi e strade che corrono sotterranee, proprio al di sotto del prato allagato.

