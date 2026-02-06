Maltempo a Genova, allagati i Giardini di Plastica

Genova – I Giardini di Plastica allagati e prati trasformati in laghi d’acqua e di fango.

Il maltempo delle ultime ore ha causato diversi problemi in tutta la città ma anche nel centro cittadino si segnalano disagi come quelli lamentati da chi è costretto ad attraversale la zona verde che si è trasformata in una sorta di palude.

Precipitazioni non certo straordinarie hanno messo ancora una volta in evidenza i problemi della cura e manutenzione dei giardini e i residenti della zona si domandano se tutta quell’acqua non causi problemi anche alla volta in cemento armato che ricopre parcheggi e strade che corrono sotterranee, proprio al di sotto del prato allagato.