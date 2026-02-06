Una serie di veloci perturbazioni interesserà la Liguria nei prossimi giorni portando ad una fase di instabilità con pioggia sotto forma di rovesci alternata a fasi più soleggiate.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio 2026:
Nelle ore notturne trascorse il primo passaggio perturbato con colpi di vento e precipitazioni anche forti in movimento da ponente a levante.
Al mattino veloce miglioramento a ponente con belle schiarite, ancora nubi a levante con qualche precipitazione sui versanti padani e sullo Spezzino, in via di esaurimento.
Il resto della giornata trascorrerà nel complesso soleggiato a parte nubi a levante senza conseguenze.
Venti molto forti da nord fino alla mattinata sul settore centro-occidentale, lato costa, in via di attenuazione in mattinata fino a debole.
Nel pomeriggio venti deboli meridionali ovunque, forti da ovest al largo.
Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest specie nel pomeriggio ed in serata.
Temperature
Minime in brusco calo nella notte sul settore centro-occidentale della costa, stazionarie altrove. Massime nel complesso stazionarie.
Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +12°C/+15C.
Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+4°C e massime tra +4°C/+11°C.
Meteo Liguria, instabilità con alternanza di piovaschi e schiarite
Una serie di veloci perturbazioni interesserà la Liguria nei prossimi giorni portando ad una fase di instabilità con pioggia sotto forma di rovesci alternata a fasi più soleggiate.