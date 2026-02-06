Meteo Liguria, instabilità con alternanza di piovaschi e schiarite

Una serie di veloci perturbazioni interesserà la Liguria nei prossimi giorni portando ad una fase di instabilità con pioggia sotto forma di rovesci alternata a fasi più soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio 2026:

Nelle ore notturne trascorse il primo passaggio perturbato con colpi di vento e precipitazioni anche forti in movimento da ponente a levante.

Al mattino veloce miglioramento a ponente con belle schiarite, ancora nubi a levante con qualche precipitazione sui versanti padani e sullo Spezzino, in via di esaurimento.

Il resto della giornata trascorrerà nel complesso soleggiato a parte nubi a levante senza conseguenze.

Venti molto forti da nord fino alla mattinata sul settore centro-occidentale, lato costa, in via di attenuazione in mattinata fino a debole.

Nel pomeriggio venti deboli meridionali ovunque, forti da ovest al largo.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest specie nel pomeriggio ed in serata.

Temperature

Minime in brusco calo nella notte sul settore centro-occidentale della costa, stazionarie altrove. Massime nel complesso stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +12°C/+15C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+4°C e massime tra +4°C/+11°C.