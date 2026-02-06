venerdì 6 Febbraio 2026
Savona, anziana raggirata con falso incidente, due arresti

Redazione Liguria
Polizia notte autoSavona – Ancora un tentativo sventato di truffa ai danni di una persona anziana e due persone arrestate per aver organizzato il raggiro del finto incidente.
La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 36 e 37 anni accusati di organizzare truffe ai danni di anziani “in trasferta”.
I due, con precedenti specifici, erano già stati segnalati dalla Questura di Lodi attravero la targa di un veicolo coinvolto in un tentativo di truffa.
L’allerta, inviata alle Questure di tutta Italia ha permesso l’individuazione della vettura da parte degli agenti di Genova prima e di Savona poi e l’auto è stata seguita.
Gli agenti della Squadra Mobile della Questura l’hanno costantemente monitorata sino ad arrivare in piazzale Moroni, dove si è fermata sotto ad un condominio.
Uno dei due uomini è entrato nell’edificio per uscirne poco dopo. A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando l’auto con i due occupanti pronti a darsi alla fuga: i due soggetti sono stati trovati in possesso di 6 mila euro in contanti, risultati provento di una truffa appena commessa ai danni di una pensionata ultra ottantenne che era stata convinta da “basisti” che, fingendosi un avvocato, aveva convinto la donna che la figlia aveva provocato un grave incidente e che era possibile evitare l’arresto consegnando una certa somma di denaro per pagare i danni alla controparte.
La donna, agitatissima, è caduta nel tranello ed ha consegnato la somma in denaro e gioielli al malvivente che nel frattempo si era presentato a casa.
I due uomini sono stati arrestati.

