sabato 7 Febbraio 2026
Autostrade, maxi-tamponamento in A12: traffico bloccato

Redazione Liguria
Rapallo (Genova) – Un maxi-incidente che avrebbe coinvolto almeno cinque veicoli è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in A12 nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione La Spezia.
Secondo quanto ricostruito, si sarebbe verificato un tamponamento tra diverse auto per cause ancora da verificare. Dalle prime informazioni non risulterebbero persone rimaste ferite in maniera grave, ma sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade.
Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, che risulta al momento bloccato in direzione levante con tre chilometri di coda in aumento.
Autostrade invita coloro che devono percorrere il tratto in questione ad uscire dall’A12 a Rapallo e rientrare a Chiavari.
——————————————————————————————————
