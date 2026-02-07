sabato 7 Febbraio 2026
Chiavari, auto ribaltata sull’autostrada A12, un ferito

incidente autostrada a12 6 feb 2026Chiavari – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessuna ferita grave per l’automobilista che ieri, nel tardo pomeriggio, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva l’autostrada A12 Genova – Livorno tra Chiavari e Rapallo e si è schiantatao più volte contro le pareti di una galleria, finendo per ribaltarsi.
Il traffico si è immediatamente fermato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Verde di Chiavari che ha soccorso l’automobilista che è uscito dal veicolo da solo.
La persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti mentre i pompieri hanno bonificato l’area e rimesso sulle ruote il veicolo per poter essere rimosso.
L’autostrada è rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento.

