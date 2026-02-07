sabato 7 Febbraio 2026
Genova, provoca incidente con ferito e non si ferma, identificato

Redazione Liguria
ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – E’ stato identificato e denunciato nella notte l’automobilista che ieri sera ha provocato un incidente in via Gobetti, ad Albaro, e si è allontanato senza accertarsi delle condizioni del ferito e senza prestargli soccorso.
L’incidente è avveuto intorno alle 19 e in poche ore le forze dell’ordine hanno identificato il proprietario del veicolo e lo hanno raggiunto a casa per contestargli il reato di omissione di soccorso.
L’uomo è un pensionato ultrasettantenne che avrebbe risposto di non essersi accorto di nulla.
Mentre faceva inversione di marcia in via Gobetti, invece, ha colpito uno scooter condotto da un 39enne che è letteralmente “volato” in aria per alcuni metri ricadendo violentemente a terra.
Nella caduta si è procurato un trauma cranico, fratture agli arti e una serie di contusioni.
L’ambulanza della Croce Bianca Genovese intervenuta lo ha messo in sicurezza su una speciale barella che limita il pericolo di eventuali trauma spinali e lo ha trasfrito in codice giallo all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato.
Nel frattempo le forze dell’ordine hanno visionato le immagini delle telecamere della zona arrivando ad identificare l’auto pirata.
Per l’automobilista che si è allontanato subito dopo l’incidente potrebbe arrivare l’accusa di omissione di soccorso aggravata dalle lesioni.

